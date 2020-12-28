إنضباط الكرة تعاقب لؤي العاني بالحرمان أربع مباريات بسبب إهانة محترف النجف

2020/12/28 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغدادقررت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين (28/2/2020)، معاقبة لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بالحرمان لأربع مباريات، وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" بعد اطلاع اللجنة على الفيديو المُصوَر من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز الذي يظهر فيه لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بجانب لاعب النجف المحترف (تالا)، وما بدرَ من العاني من سلوكٍ غير رياضي، وتصرفٍ مُشين ومنافٍ للأخلاق الرياضية، ومخالفٍ للوائح الانضباط النافذة حسب المادة 110/ 3 انضباط، واستنادًا الى احكام المادة 50 / 6 ..والقرار قابلٌ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام ".وكان مدرب النجف بكرة القدم حسن أحمد قد طالب اليوم الاثنين (28 كانون الاول 2020)، إنزال عقوبة شديدة بحق لاعب الجوية المغترب لؤي العاني بعد إهانة محترف فريقه الكاميروني تالا في لقاء الامس بين الفريقين.وقال احمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "إهانة محترفنا الكاميروني من قبل لاعب الجوية لؤي العاني من الصعب أن تمر مرور الكرام، خاصة وان هناك انباء عن وصول الحركة المشينة الغريبة على ملاعبنا الى الاتحاد الدولي باللعبة بتسجيل تلفزيوني، وتعد الحركة أشد قساوة من البصق وهي مستهجنة ولابد من عقوبة توازي الحدث".وأضاف أن "الكل راقب الحركة من خلال التلفزيون وانها مقصودة وانا اعترضت على الحكم في الملعب ونبهته عليها، والجميع استغرب الواقعة".وكان الكاميروني تالا قد كتب في صفحته الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي منشوراً بعد الواقعة ذكر فيه :"كرة القدم أسمى من هذه الافعال فاليوم وخلال مباراة الدوري العراقي كنت ضحية لابتذال وهذه اول مرة في حياتي اتعرض لهذا النوع من الاهانة من بعد ان لعبت الكثير من البطولات لم اتعرض فيها ولم اكن ضحية لهذا النوع من الاهانات ولكن مع ذلك واحتراماً لنفسي اعتبرت ان الفعل غير متعمد".واضاف :"لكن بعد مشاهدتي الفيديو علمت ان الحركة مقصودة".يشار الى ان مباراة النجف والجوية جرت على ملعب النجف امس الاحد ضمن منافسات الجولة (11) بدوري الكرة الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

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