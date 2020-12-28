علماء قلقون من ’’تحور’’ بفيروس كورونا يضرب حصانة اللقاح

2020/12/28 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد إبلاغ بريطانيا عن متغير جيني جديد في فيروس «كورونا المستجد» يُحتمل أن يكون أكثر سهولة في الانتقال، قال العديد من العلماء إن اللقاحات الحالية من المرجح أن تحمي من المتغير الجديد، ويقوم مصنعو اللقاحات بإجراء اختبارات للتأكد من الأمر.لكن نظراً لأن نسبة أكبر من سكان العالم ستصبح محصنة ضد الفيروس الجديد من خلال العدوى أو التطعيم، فمن المحتمل أن يتحور الفيروس للهروب من تلك المناعة، وهذا من شأنه أن يجعل استمراريتها على المحك، لأنها ستكون رهناً بتحوراته.



وربما ستكون هذه هي المشكلة الكبرى التي ستواجه العالم مستقبلاً، كما يعتقد إدوارد هولمز، عالم الفيروسات التطوري في جامعة سيدني بأستراليا، والذي قال في تقرير لشبكة «ميدسكيب»: «يمكن أن نتنفس الصعداء قليلاً عندما تؤكد الأبحاث ما ذهب إليه أغلب العلماء حول أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة للغاية ضد المتغيرات التي تم الإبلاغ عنها حديثاً، لكن لن تكون هذه هي النهاية».وأضاف: «يمكنني أن أتنبأ بشكل أكيد بأن الفيروس سيتطور ويهرب من المناعة كما يحدث دائماً، وهذه نتيجة حتمية للانتقاء الطبيعي، لقد تم لعبها لآلاف السنين وستحدث مرة أخرى».وتحتوي السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، على عدد كبير من الاختلافات الجينية، لا سيما في بروتين «سبايك»، وفقاً للعلماء الذين أجازوا التوصيف الجيني الأولي لهذه السلالة.



وحدد الباحثون ثلاث طفرات ذات تأثيرات بيولوجية محتملة، أهمها (N501Y)، الذي يغير حمضاً أمينياً في مجال ربط مستقبلات بروتين «سبايك»، وينمو هذا المتغير بسرعة في بريطانيا، لأن السلالة الجديدة تتزايد في الانتشار مقارنة بالآخرين، ويبدو أن الظاهرة نفسها تحدث في جنوب أفريقيا، حيث تنتشر سلالة جينية مختلفة مع طفرة أخرى تسمى (N501Y)، وفقًا لما أعلنه زويلي مكيزي، وزير الصحة الجنوب أفريقي في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.يقول هولمز: «هناك دليل على أن الأحمال الفيروسية تكون أثقل في الأشخاص المصابين بالمتغير البريطاني، وهذا من شأنه أن يفسر النمو الأسرع للمتغير الجديد».ويتوقع هولمز أن يتطور الفيروس في المستقبل بطريقة أكثر توجيهاً بعد أن يصبح المزيد من الناس محصنين من خلال العدوى أو التطعيم ويصبح من الصعب على الفيروس العثور على المضيف، وقال إن السلالة الأصلح هي وحدها التي ستنجح، ومن المرجح أن يصبح تفشي المرض موسمياً.وأضاف: «سيتطور الفيروس بسرعة كافية ليبقي على وجوده، وسيصبح الناس عرضة للإصابة مجدداً، وسنحتاج على الأرجح إلى تحديث هذه اللقاحات في مرحلة ما، ربما سيستغرق ذلك عامين أو 5 أعوام أو عام واحد، فكل ذلك رهن بتحورات الفيروس».وإذا كانت لقاحات «كوفيد - 19» ستكون بحاجة إلى تحديث في المستقبل، فمن المحتمل أن يتم ذلك دون إجراء تجارب إكلينيكية كبيرة إضافية لعشرات الآلاف من الأشخاص، كما يقول الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط».ويضيف: «التحديثات على اللقاحات الحالية يمكن إجراؤها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، لكن الذي يهم الآن هو التأكد من جودة تعامل اللقاحات الحالية مع التحورات التي حدثت مؤخراً، وكل المؤشرات الأولية تشير إلى أنها لا تزال تعمل».وكان مصنعو اللقاحات في أميركا حرصوا على بعث رسائل طمأنة بشأن تأثير المتغير الجديد، عبر تصريحات صحافية.



وقالت الدكتورة ميليسا مور، الرئيسة العلمية لشركة موديرنا، والتي طورت لقاحاً قائماً على مرسال الحمض النووي الريبي (mRNA)، بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنهم بحثوا بنشاط في جميع السلالات الناشئة التي ظهرت، ووجدوا، حتى الآن، أن جميع السلالات الناشئة كان المصل يحيدها في التجارب الحيوانية، وستختبر الشركة أيضاً ما إذا كانت الأمصال من المشاركين في التجارب السريرية تحيد سلالات الفيروسات الناشئة، وستجري دراسات تسلسلية عميقة للفيروسات التي تسبب أي حالات اختراق في المشاركين في التجارب السريرية الذين تلقوا اللقاح لتقييم الطفرات.وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، إن الشركة واثقة من أن اللقاح المستند إلى مرسال الحمض النووي الريبي، الذي تم تطويره مع شركة «فايزر» سيكون فعالاً ضد متغير الفيروس الجديد.

المصدر: الشرق الأوسط

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