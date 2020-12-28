رصد حقوق الانسان يجري زيارة تفقدية الى قسمي ‏‏سجن النساء المركزي وقسم الرصافة السادسة / النساء

2020/12/28 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اجرى ‏فريق قسم الرصد التابع الى دائرة حقوق الانسان ‏زيارة تفقدية الى دائرة الاصلاح العراقية (قسم سجن ‏النساء المركزي ) و( قسم الرصافة السادسة / ‏النساء ) ‏.والتقى الفريق بمديرة قسم (سجن النساء ‏المركزي )جنان هادي صالح ومديرة قسم ‏‏(الرصافة السادسة / النساء ) حنان جمال ‏علي" واطلع في ‏اروقة القواطع السجنية على البرامج التأهيلية الخاصة ‏بالنزيلات ، وكذلك زيارة اماكن إعداد الطعام ‏للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للتأكد من ‏سلامة الإجراءات الصحية" .وتم خلال اللقاء " ‏بحث ‏المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهما ‏وتذليلها ، فضلا عن متابعة اهم ‏اعمال ‏الاجراءات الاحترازية المتخذة ومنها عمليات ‏التعقيم ‏والتعفير بشكل يومي للحفاظ على صحة ‏وسلامة الجميع" ./انتهى ح

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