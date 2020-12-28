الكعبي يطالب الحكومة بتهيئة المناخات المناسبة لدعم المدربين واصلاح الشأن الرياضي

2020/12/28 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وزارة الشباب والرياضة ، والإتحاد المركزي لكرة القدم وجميع الجهات والمؤسسات المعنية الى تهيئة المناخات والظروف المناسبة لدعم المدربين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية ، واسنادها بإساليب علمية تعزز من خبراتهم لصناعة جيل رياضي متميز.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان:" ان الكعبي حضر حفل تكريم اليوم للمدربين " قحطان چثير وعماد محمد " ، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي وعدد من اعضاء اللجان النيابية المختلفة ، لحصولهم على شهادة الدورة التدريبية الدولية " فئة برو" .ورأى الكعبي حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة وعليا في العلوم الرياضية المختصة في تدريب المنتخبات الوطنية سينعكس بشكل ايجابي على مستوى التدريب من النواحي البدنية والنفسية والتكتيكية والعلمية ، واصفا نيل هذين المدربين لهذه الشهادات في ظل التقاطعات والاشكالات الموجودة في الوسط الرياضي وازمة وباء كورونا بالانجاز الكبير ا الذي يسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي و رفع راية البلاد في كل المحافل الدولية .وطالب النائب الاول ، المدبين و الرياضيين الشباب بالمزيد من المثابرة وخلق الفرص والحرص على تقديم الافضل بإعتبار ان الرياضة هي المتنفس ربما الوحيد لكل ابناء البلد ، موجها تحياته وتقديره لكل المدربين والرياضيين السابقين الذين نالوا شهادات عالمية رصينة ، فيما ثمن دور الإعلام الرياضي لتغطيته جميع الانشطة ذات الصلة والبرامج الداعمة لكل المفاصل الرياضية ، مبديا في ذات الوقت اسفه لما يعانيه الرياضيون والقطاعات الرياضية بشكل عام من اهمال حكومي وعدم وجود سياسات ورؤى جدية للنهوض بها ومواكبتها للتطور الحاصل في دول العالم ./انتهى7

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