نسبة الشفاء من كورونا في العراق تصل الى 90%

2020/12/28 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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