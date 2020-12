2020/12/28 | 16:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يؤشر اهمالآ حكوميآ في دعم الرياضيين ويؤكد : حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة انجاز كبير دعا السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة ، والإتحاد المركزي لكرة القدم وجميع الجهات والمؤسسات المعنية الى تهيئة المناخات والظروف المناسبة لدعم المدربين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية ، واسنادها بإساليب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يستقبل عماد محمد وقحطان جثير ويطالب الحكومة بتهيئة المناخات المناسبة لدعم المدربين واصلاح الشأن الرياضي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يستقبل عماد محمد وقحطان جثير ويطالب الحكومة بتهيئة المناخات المناسبة لدعم المدربين واصلاح الشأن الرياضي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يستقبل عماد محمد وقحطان جثير ويطالب الحكومة بتهيئة المناخات المناسبة لدعم المدربين واصلاح الشأن الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).