خبير اقتصادي: ارتفاع العجز بموازنة 2021 الى 63 تريليون دينار

2020/12/28 | 16:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الاثنين، ان قرابة 90% من موازنة 2021 هي ريعية وارتفاع معدل العجز فيها الى 63 ترليون دينار.

وقال انطوان لـ/المعلومة/ ان “الموازنة مرت بمخاض عسير وكبير جدا ما بين البطالة والصراعات السياسية وتذبذب اسعار النفط وغيرها”.

واضاف ان “الخلاف وسبب تأخر الموازنة هو اعتماد اي سعر لبيع النفط كونه بمتغير دائم”، مشيرا الى انه “تم اعتماد سعر 42 دولار للبرميل الواحد في اخر المطاف”.

واوضح انطوان ان “الموازنة بنيت واعدت على اساس صادرات نفطية تبلغ 3 ملايين و250 الف برميل وتوفر لموازنة ما يقرب من 73 ترليون دينار وواردات غير نفطية تبلغ 18 ترليون ليبلغ العدد من الواردات نحو 91 ترليون دينار”.

واوضح ان “مقدار العجز فيها اصبح نحو 63 ترليون دينار”، مبينا ان “مقدار الموازنة التشغيلية فيها نحو 122 ترليون دينار”.انتهى25و

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