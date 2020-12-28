 الإسلاميون: مَن يحكم العالم!

2020/12/28 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا السؤال: "مَنْ يحكم العالم!" الذي يطرحه الإسلاميون على نحو ضمني أحيانا، وعلى نحو صريح في كثير من الأحيان، ليس سؤالا استفهاميا ينتظر الجواب، أو يحاول بنفسه ـ كمقدمة ـ البحث عن جواب، بل هو يحمل إجابته العقائدية الراسخة بعمق مطلق اليقين الديني، بأن ثمة "قيادة للعالم/ قيادة للبشرية" مُسْتَحَقَّة أزَلاً وأبداً لـ"عبادي الصالحين" الذين سيرثون الأرض.هذه القيادة المستحقة بمحض الوعد الإلهي المزعوم، هي ـ على الدوام ـ في انتظار التنفيذ، وفي انتظار من سيحظى بشرف التنفيذ: "الجيل الرباني"، الذي هو "شعب ال

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