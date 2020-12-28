2020/12/28 | 16:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخر انطلاق مباراة اربيل والشرطة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة بسبب دخول الجمهور لملعب فرانسو حريري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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