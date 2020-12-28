مجلس القضاء  ينفي لـ “المعلومة” صدور مذكرة اعتقال بحق مونس او العسكري ويؤكد بانها مزورة

2020/12/28 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

نفى مصدر رفيع المستوى بمجلس القضاء الاعلى، الاثنين، اصدار مذكرة قبض بحق حسين مونس فرج العبودي او ابو علي العسكري.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القضاء لم يصدر بشكل رسمي او غير رسمي اي مذكرة قبض بحق حسين مونس او ابو علي العسكري”.

واضاف ان “المذكرة التي تداولتها وسائل الاعلام غير حقيقية ومزورة ونشرت لاغراض التشهير وخلق نوع من الفوضى وارباك الشارع “، مبينا ان “القضاء سيصدر بيانا توضيحيا بهذا الصدد”.

وكانت وسائل اعلام محلية واخرى دولية قد تناقلت مذكرة قبض بحق حسين مونس او ابو علي العسكري .انتهى/ 25 ت

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