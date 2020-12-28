2020/12/28 | 16:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

261 مشاهدة

ديجينتال ميديا إن آر تي

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين من الخلايا النائمة في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم، 28 كانون الأول 2020، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كونهم من خلايا داعش النائمة التي تنشط في محافظة كركوك".

واضاف ان"التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من خلال نصب سيطرات في اطراف قضاء الحويجة لأستهداف القوات الامنية".

وأشار إلى ان "احدهم اشترك بما يسمى معركة الفتح المبين بالهجوم على مدينة كركوك بداية عام 2015، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد تدوين اقوالهم بالاعتراف".

وفي عملية منفصلة أحبطت وكالة الاستخبارات، عملية سرقة للنفط الخام بمحافظة البصرة، حيث جاء في بيان لها انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة من إحباط عملية سرقة النفط الخام من خلال خرق على الانبوب الناقل (15 عقدة)، للمادة أعلاه من خلال ربط صمام على الانبوب متصل به أنبوب بلاستيكي ممتد داخل شق حوالي (10سم) من مكان الخرق لتسهيل عملية التهريب".

وتابع، انه "تم اجراء اللازم وصيانة الخرق من قبل الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل عمليتين منفصلتين للاستخبارات في كركوك والبصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل عمليتين منفصلتين للاستخبارات في كركوك والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).