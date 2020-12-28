طلب من وزارة الكهرباء لتثبيت موظفي العقود والأُجور ضمن موازنة 2021 (وثيقة)

2020/12/28 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت وزارة الكهرباء، الاثنين، اللجنة المالية النيابية الى الموافقة على ادراج فقرة استغلال الدرجات الوظيفية لحركة الملاك العامة (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) ضمن قانون الموازنة الاتحادية لسنة ۲۰۲۱ لغرض تثبيت العقود والاجراء اليوميين العاملين في الشركات العامة التابعة للوزارة وحسب الاقدمية.

وحصل "ناس" (28 كانون الاول 2020)، على وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء، خاطبت فيها اللجنة المالية النيابية، ونصت على : "سبق وان أصدر قرار مجلس الوزراء رقم (59) السنة ۲۰۲۰ المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة المنعقد بتاريخ۲۰۲۰ / ۷ / ۲۸ والمبلغ الينا بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والمتضمن (اقرار توصيات اللجنة المؤلفة بحسب توجيه رئیس مجلس الوزراء بشأن موضوع المحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت او باجر يومي بأوامر ادارية حيث ورد ضمن متطلبات وزارتنا الفقرة (۱) منه ان يتم استغلال الدرجات الوظيفية الشاغرة عن حركة الملاك لغرض تعيين العقود والاجراء اليومين حسب الاقدمية من خلال استغلال الدرجات الشاغرة لعامي (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰)".

واضافت الوثيقة انه "نظراً لعدم استغلال الدرجات لهذه السنين خلال سنة ۲۰۲۰ بسبب عدم اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المذكورة أعلاه، يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة على ادراج فقرة استغلال الدرجات الوظيفية لحركة الملاك العامة (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) لمقر الوزارة والدوائر الممولة (مركزياً ) والشركات العامة (الممولة ذاتيا ) ضمن قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة ۲۰۲۱ لغرض استغلالها في تثبيت ( العقود والاجراء اليومين العاملين في الشركات العامة التابعة للوزارة وحسب الاقدمية".

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