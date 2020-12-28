دراسة: الدول المحيطة بالبحر الميت مهددة بحدث كارثي

2020/12/28 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال باحثون في جامعة تل أبيب إن دول المنطقة مهددة بهزة أرضية كارثية بقوة 6,5 درجة على مقياس ريختر، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأوضحت الدراسة الجديدة، التي نشروها في المجلة العلمية “آدفانسس” (Advances)، بعد مراجعة التطورات الجيولوجية في منطقة البحر الميت على مدى 220 ألف سنة ودراسة أعماق البحر، بأن مثل هذه الهزات الأرضية تضرب المنطقة كل 130 إلى 150 عاما.



وبما أن آخر زلزال شهدته المنطقة سنة 1927 مضى عليه 93 عاما، حسب الباحثين الإسرائيليين، فإنهم يتوقعون ألا يطول انتظار الهزة الأرضية المقبلة التي ستحدث خلال المستقبل القريب.

وخلَّف زلزال عام 1927 في منطقة البحر الميت مئات الجرحى وخسائر مادية كبيرة في المدن الكبرى كالعاصمة الأردنية عمّان والقدس وبيت لحم ويافا.

وقال البروفيسور شموئيل مارك، مدير معهد علوم البيئة والأرض في جامعة تل أبيب، موضحا بأنه “حسب آخر هزة أرضية، والتي تعتبر أفضل مؤشر بحوزتنا، لقي حوالي 250 شخصا حتفهم في القدس وبيت لحم وعمّان وأريحا”.



ويضيف شموئيل مارك أنه “إذا قارنا (عدد القتلى) بعدد الأشخاص الذين يسكنون هذه المدن اليوم، أي بعد حوالي 100 سنة (من حدوث آخر زلزال)، فإن عدد السكان ارتفع بضعفين إلى 3 أضعاف، مما يعني أن عدد الضحايا سيكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات، دون الحديث عن الخسائر الضخمة التي ستلحق بالهياكل والممتلكات”.

التالي

منذ 31 دقيقة

فقد والده وخسر عمله..



فصالحته 2020 بهذه المفاجأة

منذ 53 دقيقة

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2.6 مليون في فرنسا

منذ 4 ساعات

الخارجية الايرانية: المشاورات مع العراق أمر طبيعي

منذ 8 ساعات

مليون إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

منذ 18 ساعة

وسائل إعلام: 60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون

منذ 19 ساعة

البحرين تدعو خلال اجتماع مجلس التعاون الى رأب الصدع بين دول الخليج

منذ 20 ساعة

رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا

منذ 22 ساعة

الكشف عن الأسباب التي جعلت سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى وتصيب الأطفال

منذ 22 ساعة

وفد عراقي رسمي يصل ايران اليوم حاملاً رسالة من الكاظمي

منذ يوم واحد

ترامب يطالب أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ”التصعيد من أجل الرئاسة”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الدول المحيطة بالبحر الميت مهددة بحدث كارثي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الدول المحيطة بالبحر الميت مهددة بحدث كارثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).