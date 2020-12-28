2020/12/28 | 16:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع 1% بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع 1% بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).