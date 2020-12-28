تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/12/28 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية، الذي شخصت فيه ايضاً إصابة ١٣٢ جديدة و٣١٦ حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ٣٩٨٦، سجلت خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على الشكل التالي:

• (٢٢) اربيل

• (٤١) السليمانية

• (٦٥) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٤) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات الشفاء الـ٣١٦ على:

• (١٢١) اربيل

• (٤) السليمانية

• (١٧٧) دهوك

• (٣) حلبجة

• (١١) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سُجلت حالتي الوفاة في أربيل ودهوك.

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم، أصيب ١٠٢٩٥٩ شخصاً، تعافى منهم ٦٩٣٦٧ شخصاً، وتوفي ٣٣٧٧ اخر.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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