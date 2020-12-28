قوباد طالباني: الموازنة تتضمن اتفاقنا مع الحكومة الاتحادية

2020/12/28 | 16:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان تأكيد التزام الاقليم بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية، مؤكدا ان الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومتان مؤخرا مدرج في مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي في مبنى برلمان كوردستان بعد اجتماع عقدها الوفد التفاوضي الذي زار العاصمة الاتحادية بغداد مع البرلمان، ان اجتماعنا استمر لأربع ساعات تم خلالها بحث مسألة الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وليس فقط الحوارات التي جرت خلال الزيارة الاخيرة لوفد اقليم كوردستان انما استعرضنا جميع المراحل السابقة منذ تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، حيث اننا كحكومة اقليم كوردستان دائما نرغب بالتوصل الى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية.

واضاف استعرضنا خلال الاجتماع نتائج زيارتنا الاخيرة الى بغداد، واجبنا على العديد من اسئلة البرلمانيين، كما بحثنا آليات تعزيز التنسيق بيننا ليتم تمرير النص الخاص باقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021 والتي صادق عليها مجلس الوزراء الاتحادي وارسلها الى مجلس النواب.

وردا على سؤال عن الخيارات التي ستتخذها حكومة الاقليم حال عدم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، شدد طالباني على ان حكومة الاقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية وان الاتفاق بات جزءا من مشروع قانون موازنة 2021، والمشروع لدى مجلس النواب وستتم مناقشته في المجلس، مضيفا استطيع ان اقول اننا اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على الموازنة، ونحن موافقون على ما يتعلق بحصة الاقليم في مشروع الموازنة وملتزمون به.

وتابع قائلا نحن ابدينا استعدادنا في الاتفاق الذي تم مع الحكومة الاتحادية في 2019، والآن نحن مستعدون لبيع كمية 250 الف برميل من النفط يوميا عبر شركة تسويق النفط سومو، وهو ما يتضمنه مشروع قانون الموازنة للعام 2021 وملتزمون بذلك.

PUKmedia / خاص

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