المثقّف و الثقافة - نادية خلوف

2020/12/28 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف ما هي الثقافة؟لا زلت أخطئ في التعبير عن موضوع الثقافة، فليس لزمن قصير ارتبط في ذهني و ربما ذهن الكثيرين منكم أن المثّقف هو ذلك الإنسان اليساري الذي يستطيع أن يسهب في الحديث ، ولا يسعفه الوقت لإكمال ما بدأ فيه حيث تنتهي الجلسة، وتكون أنت مجرد مستمع غاضب لأنّه لم يترك لك فرصة التعبير عن نفسك.



يجتمع المثقفون في اجتماع حزبي أو إلى مأدبة طعام مليئة بالشّراب، و تجيد قريحة المثّقف الأوّل إلى الط ......





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