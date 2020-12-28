إبداع الأمس.. إبداع اليوم - حسن مدن

2020/12/28 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن دور الرواد يجب ألا يُؤخذ مفصولاً عن المرحلة التي ظهروا فيها، فتلك كانت مرحلة ريادية في أمور كثيرة: في السياسة وفي الفكر وفي الأدب وفي الفن، وكانت إرهاصات العديد منهم قد تفتحت على شكل مشاريع نهضوية، استقلالية، تحررية، وعلى شكل أعمال إبداعية رديفة أو موازية .كانت تلك مرحلة قطع مع ماض تآكلت شرعيته التاريخية لصالح مستقبل واعد، يضج بالأحلام والآمال الكبيرة، ولهذا المقطع الزمني الحاسم كان رجاله ونسا ......





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