عقوبة ضد لاعب عراقي

2020/12/28 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة

العراقي، الاثنين، حرمان لاعب القوة

الجوية لؤي العاني من أربع مباريات على

خلفية إساءة للاعب النجف.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "قررت لجنة ال

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