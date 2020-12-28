مكافأة مالية لموظفي العقود الجدد في وزارة عراقية

2020/12/28 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير العدل سالار عبد الستار،

الاثنين، بصرف مكافأة مالية قدرها 500

‏الف دينار مع كتاب شكر وتقدير لكل موظف

من موظفي العقود ‏المتعينين حديثا في

كافة الدوائر العدلية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ن

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