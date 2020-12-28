لا موالاة لـ

2020/12/28 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ معتصم السيد أحمد

مرجعية الفقهاء .. الامتداد الرسالي في

عصر الغيبة

إذا نظرنا للتشيع بوصفه واقعاً

ملموساً، أو كحركة اجتماعية، نجده

ظاهرة إنسانية لها خصوصياتها الحضارية،

فهو أولاً أحد مك

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