الطالباني: ملتزمون بتسليم250 الف برميل الى بغداد

2020/12/28 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت حكومة إقليم كردستان، التزامها بتسليم مئتين وخمسين الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية.

وقال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني في تصريح عقب حضور الوفد الذي كان قد ترأسه للتفاوض مع بغداد الى برلمان الإقليم لاطلاع الأخير على مجريات ونتائج الحوار مع بغداد، قال ان حكومة كردستان أبدت موافقتها والتزامها بتنفيذ ما يتعلق بها في الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين، وتسليم مئتين وخمسين الف برميل الى بغداد وتصدير تلك الكمية عبر شركة سومو، مقابل حصول الإقليم على مستحقاته المالية ورواتب موظفيه.

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