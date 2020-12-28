الداخلية تعلق على تنامي العنف الزوجي وتهديد المخدرات: الأرقام في الواقع أكثر من المعلنة

2020/12/28 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم الاثنين، على ما نشر بخصوص تسجيل اكثر من 9 آلاف حالة عنف زوجي خلال عام 2020، مبينا ان العراق يواجه مخاطر اقتصادية واجتماعية وامنية.وبين المحنة في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، متحدثاً عن مخاطر الارهاب وما يواجه المجتمع العراقي في ظل ظروف اقتصادية حرجة، انه "ورغم الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الامنية على تنظيم داعش الارهاب، ما زالت خيوط الارهاب تشكل تهديداً حقيقياً للعراقيين".وتابع ان "خلال 4 اشهر الماضية، نفذت الاستخبارات عمليات نوعية ضد خلايا التنظيم الارهابي، اسفرت عنن نتائج مهمة في دحر الارهاب".واشار الى ان "خلايا تنظيم داعش باتت تنفذ هجماتها خارج المدن، بعد ان فقدت حواضنها داخل المحافظات".وبين ان "داعش يستغل الحجور والطبيعة الصعبة ويحولها كمراكز له".وبخصوص تهديد المخدرات للمجتمع، قال المحنا ان "المخدرات تهديد قادم للشعب العراقي، وان الداخلية تتعامل مع ملف المخدرات على انه واحد من اخطر المخدرات التي تهدد المجتمع العراقي".واشار الى ان "هناك دراسات بحثية تعزو تنامي تعاطي المخدرات الى اغلاق محلات الخمور في المحافظات".واضاف "كما ان هناك صعوبات اقتصادية تؤدي بالعراقيين الى هذا الطريق".وتابع ان "تسجيل وزارة الداخلية الى 9 آلاف حالة عنف اسري جاء بسبب تنامي المخدرات ومصاعب الحياة"، مشيرا الى ان "الواقع هو اكثر بكثير من الارقام المعلنة".

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