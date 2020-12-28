لجنة الانضباط : معاقبة احد لاعبي القوة الجوية بالحرمان لأربع مباريات

2020/12/28 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /قررت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، معاقبة لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بالحرمان لأربع مباريات، وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.وجاء القرار ، بعد اطلاع اللجنة على الفيديو المُصوَر من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز الذي يظهر فيه لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بجانب لاعب النجف المحترف (تالا)، وما بدرَ من العاني من سلوكٍ غير رياضي، وتصرفٍ مُشين ومنافٍ للأخلاق الرياضية، ومخالفٍ للوائح الانضباط النافذة حسب المادة 110/ 3 انضباط، واستنادًا الى احكام المادة 50 / 6 ، واشارت اللجنة الى ان القرار قابلٌ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام ./انتهى

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