النفط تؤكد اهمية تطوير وتوسيع المنافذ التصديرية الجنوبية

2020/12/28 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج حرص الوزارة على تطوير وتوسيع المنافذ التصديرية الجنوبية ، وبما يواكب الزيادات المخطط لها في معدلات الصادرات النفطية.وذكر بيان لوزارة النفط تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا /نسخة منه " أن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب قال خلال تفقده ميناء البصرة النفطي ان هذا المنفذ التصديري يعد اهم المنافذ التصديرية للعراق ، مؤكدا اهمية متابعةً لخطط وبرامج الشركة والاعمال الجارية ولعمليات الارساء والتحميل وحاجات العاملين فيه".مشيرا الى" ان الوزارة وضمن مشاريع زيادة الطاقات الخزنية والتصديرية تهدف الى الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع ،وبما يحقق انسيابية عالية في الصادرا النفطية من المنافذ الجنوبية ".واضاف " ان خطط الوزارة تهدف لاضافة منصة عائمة جديدة الى المنصات السابقة من القرض الياباني فضلا عن مشاريع مد انابيب جديدة ، وعمليات الصيانة الدورية ، مؤكداً العمل على توفير البيئة المناسبة للعاملين الذين يحرصون على ادامة الصادرات النفطية ، متحدين الظروف الجوية السيئة في المياه الإقليمية../انتهى ح

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