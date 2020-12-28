2020/12/28 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الامريكي في محافظة الديوانية جنوبي العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل للتحالف الأمريكي في الديوانية جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل للتحالف الأمريكي في الديوانية جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).