رئيس الوزراء العراقي يؤكد لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك

2020/12/28 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال اجراء الانتخابات، فيما دعا القوى السياسية والبرلمان الى حسم م...

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