أزمة الجائحة: تراجع لمؤشر الحالات الحرجة وانخفاض لعدّاد الضحايا

2020/12/28 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى 592 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 592 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أشهر

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 28 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 931 إصابة، و11 حالة وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1511 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 90%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 46 ألف شخص، 169 منهم تحت العناية المركزة.

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