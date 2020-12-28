2020/12/28 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، أربعة عوامل ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وزيادة نسبة الشفاء من فيروس كورونا، فيما أشارت إلى ضرورة التعايش مع الوباء شرط الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال عضو اللجنة غايب العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انخفاض عدد الإصابات وكذلك الوفيات مع زيادة عدد الفحوصات ترجع إلى دعم وزارة الصحة للمستشفيات وزيادة المراكز التخصصية بكورونا والوعي النسبي للمواطن والتزامه بالإجرءات الوقائية وتوفير العلاجات الخاصة".

وأضاف، أن "جميع هذه العوامل أسهمت بانخفاض عدد الإصابات، وكذلك انخفاض عدد الوفيات، لكن بالوقت ذاته نحتاج إلى تشديد وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية بصورة أكثر، من أجل انحسارالفيروس".

وأشار إلى أن "التعايش مع الالتزام بالإجراءات الوقائية أصبح ضرورة"، مبيناً أن "العراق طبق ذلك، حيث إن هنالك تعايشا لكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن "التعايش مع كورونا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية، سيزيد من عدد الإصابات أضعاف الأعداد المسجلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحدد أربعة عوامل ساهمت بانخفاض أعداد الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحدد أربعة عوامل ساهمت بانخفاض أعداد الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).