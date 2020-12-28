العراق يسجل 931 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/12/28 | 17:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتماثل 1511 حالة للشفاء، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة وتلقته 7sky، أن إجمالي عدد الحالات الكلي بلغ 592528 وعدد الوفيات 12791 في عموم العراق منذ بدء انتشار الوباء بها.

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