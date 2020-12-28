البيتكوين تتحول للارتفاع أعلى 27 ألف دولار

2020/12/28 | 17:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت عملة البيتكوين للارتفاع أعلى مستوى 27 ألف دولار خلال تعاملات الإثنين، مع مكاسب 19 مليار دولار للعملات المشفرة.

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