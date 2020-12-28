النصر يحذر من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة

2020/12/28 | 17:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاثنين، من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة، فيما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك في تدوينة للعبادي اليوم، (28 كانون الاول 2020)، ذكر فيها ان "ائتلاف النصر يطالب بحصر السلاح بيد الدولة ونحذر من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة".

وأضاف قائلا: "وهذا ما عبرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت بـ(إتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد)".

واختتم بهاشتاك "دعم_وتقوية_العراق_وسيادته_واجب_وطني".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن المهمة المركزية للحكومة الحالية هي إجراء انتخابات مبكرة، وعدم السماح بتحرك السلاح المنفلت وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي اكد خلال ترأسه اجتماعا موسعا، مع الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، على ان "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وأضاف، "نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

وأشار إلى أنه "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد".

وبين الكاظمي، "السلطة عندي ليست إرضاء للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة، لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".

وقال، "تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".

وختم، "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".

إلى ذلك اكدت النائبة السابقة، سروة عبدالواحد، اليوم الاثنين، ان الحكومة ليست جديرة بالثقة طالما لم تتمكن من حماية نفسها من "الاعتداء والاهانة".

وقالت عبدالواحد في تغريدة لها على "تويتر"، ان "الحكومة التي تفشل في حماية مواطنيها وغير قادرة على حماية الهيئات الدبلوماسية ولا تحمي نفسها من الاعتداء والاهانة ليست جديرة بالثقة".

وأضافت ان "عليها مراجعة ذاتها لان التأريخ لن يرحم أحدا..".

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