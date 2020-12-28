مركز مختص يصدر تقريره السنوي عن واقع السجون في العراق (فيديو)

2020/12/28 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت شبكة العدالة للسجناء تقريرها السنوي لأوضاع المعتقلين في سجون العراق واقليم كردستان، حيث شخص التقرير ارتفاعا في نسبة الاكتظاظ مقارنة بالطاقة الاستيعابية للسجون، فيما قدم حلولاً لذلك.

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