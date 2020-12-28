وزارة التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%

2020/12/28 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، فيما أشار إلى ارتفاعها لهذه النسبة مع بدء جائحة فيروس كورونا.

وقال في تصريح لـRT، وتابعته “تقدم” إن “نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ازدادت إلى 32%”.

وأضاف، أن “هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%”.

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