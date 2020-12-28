2020/12/28 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، لنظيره العراقي جمعة عناد، اليوم الاثنين، ان قواتنا المسلحة مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا والقضاء على الإرهاب.

يتبع..

التالي

منذ 19 دقيقة

الكعبي يؤشر اهمالا حكوميا في دعم الرياضيين

منذ ساعتين

الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وثقته بالعملية الانتخابية

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات

منذ 3 ساعات

الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات

منذ 4 ساعات

النصر: نطالب بحصر السلاح بيد الدولة ونحذر من تحويل العراق لساحة حرب مفتوحة

منذ 6 ساعات

مجلس الوزراء يقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات ومشاركة البيانات الحكومية

منذ 22 ساعة

نائب يدعو للتحقيق في تعينات وزارة العمل

منذ 24 ساعة

الاعرجي: العراق يتطلع الى علاقات متينة مع محيطه الإقليمي والدولي

منذ يوم واحد

بالوثائق..



المحمداوي يوجه سؤالا برلمانيا لوزير الدفاع بشأن عقود الطائرات المسيرة

منذ يوم واحد

الاقتصاد النيابية تسجل عدة ملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع التركي لنظيره العراقي: قواتنا المسلحة مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع التركي لنظيره العراقي: قواتنا المسلحة مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).