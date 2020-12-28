2020/12/28 | 17:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الفيلم الايراني "جهل وهفت" (سبعة واربعون)، للمخرجين احمد اطراقجي وعلي رضا عطاء الله تبريزي، بجائزتين اثنتين في مهرجان "ليفت" السينمائي في الهند.

وحاز كل رامين ابو الصدق، على جائزة أفضل تصميم صوت، وهاشم مرادي، على جائزة أفضل تصوير على فيلم "جهل وهفت"، في مهرجان "ليفت" السينمائي الدولي الذي استضافته الهند لهذا العام عبر الفضاء الافتراضي في سياق الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويسلط هذا الفيلم الروائي الايراني، الضوء على موضوع العنف ضد المرأة، متناولا قصة 3 نساء في منتصف العمر ومن 3 شرائح مجتمعية مختلفة، تقوم كل منهن في أطول ليلة من السنة وبشكل غير مقصود بالتأثير على حياة بعضهن الآخر.

PUKmedia متابعة

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