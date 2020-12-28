تأخر انطلاق مباراة اربيل والشرطة في ممتاز الكرة

2020/12/28 | 17:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

تأخر انطلاق مباراة اربيل والشرطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان حكم مباراة اربيل والشرطة مهند قاسم، قرر تأخير انطلاق المواجهة لعدة دقائق بسبب دخول الجمهور الى ارض الملعب.

واوضح ان الحكم امهل القوات الامنية في الملعب عدة دقائق من اجل اخراج الجماهير والحاضرين، مشيراً الى ان قوات الامن تواصل اخراج الجماهير الى خارج الملعب.

يذكر ان مباريات الدوري الممتاز تقام من دون جمهور تنفيذاً لقرارات خلية الازمة.



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