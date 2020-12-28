مدرب السماوة: التعادل مع الحدود نتيجة غير منصفة

2020/12/28 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب السماوة، شاكر محمود، أن نقطة التعادل مع الحدود في مواجهة الأمس التي انتهت سلبية، في ملعب السماوة، لم تكن منصفة وفق معطيات المباراة.

وقال شاكر محمود لكووورة “فريقنا قدم مباراة جيدة واستحوذنا على الملعب وأهدرنا عدة فرص”.

وتابع “رغم تكتل الحدود في المناطق الخلفية، إلا أن فريقنا تمكن من فك دفاع الخصم، لكن لم نوفق في التسجيل، وبالتالي النقطة لم تكن ضمن طموحنا”.

وتابع “غياب المهاجم علي خليل، أثر بشكل كبير علينا، كنا في أمس الحاجة للاعب يترجم تلك الفرص”.

ونوه “الفريق جيد وبدأ يتطور، اللاعبون استوعبوا أسلوب اللعب، ما نحتاجه هو القليل من الصبر من جماهيرنا والمسؤولين على النادي لتحقيق نتائج أفضل”.

وأكد أن الفريق بحاجة إلى ترميم صفوفه واستقطاب عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وفق القدرات المتاحة.

يشار إلى أن السماوة يحتل المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 9 نقاط.

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