ضبط تلاعب بأسعار شراء مواد في مديرية بلدية البصرة

2020/12/28 | 17:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ضبط حالات تلاعبٍ في أسعار ووصولات الشراء الخاصَّة بموادّ أحد المشاريع المُنفَّذة في مديريَّة بلديَّة البصرة.وأفادت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط أعضاء لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في مديريَّة بلديَّة البصرة؛ لتلاعبهم في أسعار …

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