2020/12/28 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ائتلاف النصر، الاثنين، من تحويل

العراق الى "ساحة حرب" مفتوحة، فيما طالب

بحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر الائتلاف في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "أي تصرف خارج

إرادة مؤسسات الدولة هو خرو

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