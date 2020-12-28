مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة الأندية الرياضية ضمن موازنة 2021

2020/12/28 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال، موافقة مجلس الوزراء عن زيادة

المنحة المالية المخصصة للأندية

الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.

وقال درجال في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مجلس الوزراء وافق رسميا

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