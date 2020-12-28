القضاء: التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة

2020/12/28 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، ان

التحقيق في اغتيال ابو مهدي المهندس

ورفاقه وصل إلى مرحلة متقدمة.

ونقل إعلام القضاء في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، عن المشرف على

المركز الاعلامي لمجلس ال

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