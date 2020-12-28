أنا الإنسان، أنا الوطن: قصةُُ حياة 7 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/28 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي 2- الوطن كيان اجتماعي-سياسي تحدثنا كتب التاريخ والسيرة عن حياة الرسول محمد وعن هجرته من مكة إلى المدينة.



وربما بسبب هذه الهجرة بالذات لا تزال المدينة المنورة تمثل مكانة ورمزية دينية خاصة لدى المسلمين، وثاني أقدس المزارات الإسلامية بعد مسقط رأس الرسول ومنطلق دعوته، مكة المكرمة، المدينة الأقدس لدى المسلمين وقبلة صلاتهم حتى اليوم.



في الزمن الحاضر، يعلم كل منا أن كلاً من مكة المكرمة والمدينة ا ......





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