مبيعات المركزي تتجاوز 200 مليون دولار في 3 اشهر.. فرهاد علاء الدين

2020/12/28 | 17:20 - المصدر: يس عراق

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كتب فرهاد علاء الدين -رئيس المجلس الاستشاري العراقي:

مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار اليوم كان ٣٤ مليون دولار في حين كانت معدل المبيعات تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار في الاشهر الثلاث الماضية.

اليس هذا دليلا كافيا بان النسبة العليا لمبيعات مزاد العملة كانت للمضاربة والربح السريع ولم تكن من اجل استيراد المواد كما هو القانون؟.

مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار اليوم كان ٣٤ مليون دولار في حين كانت معدل المبيعات تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار في الاشهر الثلاث الماضية

اليس هذا دليلا كافيا بان النسبة العليا لمبيعات مزاد العملة كانت للمضاربة والربح السريع ولم تكن من اجل استيراد المواد كما هو القانون؟#العراق pic.twitter.com/2SKq13sWvF

— Farhad Alaaldin (@farhad965) December 28, 2020

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