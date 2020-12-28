كربلاء تنتج ١٣٠ طن من العسل الطبيعي في موسم 2020

2020/12/28 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء…

أعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاثنين، انتاج ١٣٠ طن من العسل الطبيعي لموسم هذا العام.

وقال مدير شعبة الحشرات النافعة في المديرية عبد الستار الدعمي لوكالة /لمعلومة/ إن “النحالين في كربلاء انتجوا هذا العام ١٣٠ طنا من العسل الطبيعي بزيادة عن العام السابق تقدر ب ١٠ أطنان”، مبينا أن “الكمية المنتجة تسد ٨٠٪؜ من الحاجة المحلية”.

وأضاف، أن “نسبة ما تحقق هذا العام من انتاج اقل مما تحقق في العام السابق، حيث أنتجنا خلال العام ٢٠١٨ قرابة ٩٠ طنا، وفي العام ٢٠١٩ قرابة ١٢٠ طن، أي بفارق ٣٠ طن، أما هذا العام فانتجنا ١٣٠ أي بفارق ١٠ أطنان فقط”.

واشار الى ان “الاسباب التي وقفت امامنا بزيادة الإنتاج بنسب عالية هي جائحة كورونا وعدم تنقل النحالين”.

وأوضح، أن “تحقيق زيادة في هذا القطاع المهم تتطلب توعية النحالين بالطرق الحديثة للتربية، وقيام وزارة الزراعة بحملات مكافحة للآفات التي تصيب النحل.” انتهى25ش

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