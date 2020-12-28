النفط تعلن إضافة منصة عائمة جديدة لتصدير الخام

2020/12/28 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إضافة منصة عائمة جديدة لتصدير النفط وتطوير وتوسيع المنافذ التصديرية الجنوبية.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم خطابي، خلال تفقده ميناء البصرة النفطي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير النفط احسان عبد الجبار لهذا المنفذ التصديري الذي يعد اهم …

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