المنافذ تتسلم طلباً بافتتاح منفذ حدودي مع إيران

2020/12/28 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الإثنين، 28 كانون الأول، 2020، تسلمها طلباً بافتتاح منفذ حدودي في محافظة البصرة مع إيران.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيسها عمر الوائلي استلم من النائب مظفر الفضل طلباً بافتتاح منفذ الثغر آلحدودي في قضاء القرنة بمحافظة البصرة مع الجارة إيران، خلال استقباله في مكتبه اليوم عضو مجلس النواب العراقي السيد مظفر اسماعيل الفضل ".

واضاف البيان أن "الوائلي أكد للنائب أن طلب المحافظة سيكون محط اهتمامنا ومتابعتنا وسيأخذ السياقات القانونية المتبعة من خلال عرضه في اجتماعات مجلس الهيأة ومناقشة الجدوى الاقتصادية لافتتاحه".

من جهته أكد النائب مظفر الفضل، بحسب البيان "أهمية المقترح من اجل تحسين واقع أبناء محافظة البصرة بشكل عام وابناء قضاء القرنة بشكل خاص للنهوض بالمستوى المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية في عموم المحافظة".

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