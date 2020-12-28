صحة الرصافة تعلن عن خبر سار في جهود مواجهة فيروس كورونا

2020/12/28 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 97.3 % بعد تسجيل 57 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في خبر سار مهم يندر باطار جهود مكافحة فيس كورون.

وقال الساعدي في بيان ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 57 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية جبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 71001 حالة شفاء ..

وافاد الساعدي ان "حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق : مدينة الصدر 22 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .



وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية :

5 حالات شفاء في منطقة النهروان .



و4 حالات شفاء في كل من الاعظمية و البلديات .



و 3 حالات شفاء في كل من حي النصر و حي البتول و حي الزهراء وجسر ديالى .



وحالتين في كل من الشعب و شارع فلسطين و حي المنتظر و صحة ديالى .

واوضح ان "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71001 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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