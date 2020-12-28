أخر تحديث.. سعر الدولار يرتفع مجدداً أمام الدينار بعد بيان رسمي

2020/12/28 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل سعر صرف الدولار الاميركي ارتفاعه أمام الدينار العراقي ليزيد عن 1430 دينار في عموم المحافظات العراقية عصر اليوم بالتزامن مع صدور توجيه رسمي من مصرف الرافدين للمصارف باعتماد سعر صرف بلغ 1460 دينار.وسجل سعر الصرف في بغداد للبيع أمام المواطنين 1433 دينار مقابل الدولار في بورصة الكفاح ، فيما بلغ سعر الشراء 1420.وباعت غالبية شركات الصرافة في بغداد الدولار بـ 1440 دينار مقابل 1425 للشراء.وفي اقليم كردستان سجل سعر الصرف للبيع 1440 دينار للبيع مقابل الدولار مقابل 1420 دينار للشراء أما في ديالى فقد بلغ سعر البيع 1440 دينار والشراء 1420.وفي محافظات الجنوب والفرات الأوسط استقر سعر البيع عند 1440 دينار و 1140 للشراء. وعصر يوم أمس ، سجل سعر الصرف للبيع في بغداد 1430 دينار وفي اقليم كردستان 1450 و في مدن الفرات الاوسط والجنوب 1425.وفي وقت سابق ، حدد احسان شمران المستشار في البنك المركزي العراقي توجهات البنك بالنسبة لسعر الصرف ومدى امكانية تغييره مجدداً.وقال شمران بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "البنك المركزي يراقب اسعار الصرف ويتشدد بذلك للحيلولة دون حدوث عدم استقرار وقفزات بسعر الصرف ولا توجد لدى البنك المركزي اية نية لتعديل سعر الصرف بقيمة أعلى للدولار أمام الدينار".ولفت إلى إن " رفع سعر الصرف تم لمرة واحدة ولو كان بصورة تدريحية لكان سيحدث حالة عدم استقرار وسعرا غير ثابت وقلقاً لدى التجار والمواطنين".وبين إن " هنالك أشخاص ومصارف احتكرت الدولار بعد رفع قيمة صرفه بهدف المضاربة لكن الذي حصل ان سعره انخفض وهذا مريح للبنك المركزي لأنه أصر على تغيير السعر لمرة واحدة وبشكل غير تدريجي لخلق اطمئنان لدى الجمهور".واشار الى إن البنك المركزي مستقل لكنه جزء من الادارتين المالية والنقدية للدولة ويجب أن يعين الدولة وسبق وأن تدخل بسبب تأخر الرواتب ونصح الدولة بالاقتراض وهو من تفاوض مع المصارف للاقتراض".

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