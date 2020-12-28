تحالف الفتح لـ/ نينا / : مراوغة الولايات المتحدة عائق يحول دون استكمال تنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية

2020/12/28 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جدد تحالف الفتح تأكيده الالتزام بمتابعة تنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية .وذكر رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس النواب وممثلي كتل تحالف الفتح والكتل الاخرى ، مستمرون بمتابعة تنفيذ قرار خروج القوات الاجنبية المتعددة الجنسيات من العراق ".واوضح ان " القرار البرلماني الذي صوت عليه مجلس النواب في 5 كانون الثاني الماضي ، هو قرار واجب التنفيذ من الحكومة العراقية الملزمة بتطبيق هذا القرار ".واضاف ان " الحكومة ملزمة بتنفيذ القرار الذي صوت عليه مجلس النواب ، كما الزمنا الحكومة التي صوتنا على منهاجها الوزاري بتضمين فقرة اخراج القوات الاجنبية "، مبينا ان " العائق الذي يحول دون تنفيذ القرار هو المراوغة التي اتبعتها الولايات المتحدة في عدم الاستجابة للقرار البرلماني ومطالبة الحكومة بتنفيذ ذلك القرار".ومضـى الغبان الى القول ، " مازلنا نتابع الموضوع بشكل مستمر مع الحكومة العراقية لتنفيذ القرار البرلماني وضرورة جدولة انسحاب تلك القوات واحترام السيادة والقرار الوطني "، مشيرا الى ان " العراق ليس بحاجة لوجود قوات اجنبية ، لان وجودها ينتهك السيادة ويزعزع الامن ويخالف الدستور "./انتهى5

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